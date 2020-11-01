Дозволь Хейтерам випрати твій мозок: Jerry Heil повністю обстригла волосся - фото

Яна Шамаєва, більш відома як Jerry Heil, зважилася на кардинальні зміни в зовнішності - виконавиця позбулася довгого волосся і поголила голову.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала коротке відео, на якому постала в новому образі, повідомивши, що ніяк не коментуватиме своє перетворення.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil) 30 Окт 2020 в 5:37 PDT

Раніше, співачка публікувала пост, в якому пообіцяла фанатам, що якщо за три тижні не схудне на три кілограми, то поголиться наголо. Мабуть у Яни не вийшло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil) 5 Окт 2020 в 11:00 PDT

Пізніше Яна поділилася кількома фото в Сторіс і профілі вже в новому образі.

«Вгадайте мого улюбленого актора з «Кварталу», улюбленого інтерв'юера і улюбленого продюсера Насті Каменських» - написала вона під одним знімком.

Наступний пост блогер присвятила «улюбленцям» всіх знаменитостей - хейтерам. Дівчина написала, що її дірект просто завалили повідомленнями, в яких їй пишуть про нову зачіску. А точніше про те, що новий імідж їм не подобається. Дійшло навіть до того, що написали її мамі - підписникам Яни соромно за її вчинок.

«Пишете, як мені не соромно так себе вести, адже це побачать діти! (Транслювати що? Себе? Побачать кого? Мене такою, яка я є? Або те, що ТАК МОЖНА?) У мене теж питання. А вам не соромно? Зі своїм пральним порошком в чужій мозок лізти»- підсумувала Jerry Heil.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil) 31 Окт 2020 в 12:40 PDT

Незважаючи на те, що багато негативно поставилися до нового способу артистки, більшість підтримали її сміливе перетворення. З їх слів, співачці новий імідж дуже йде.

«Як Ви витримує всі ці коментарі і питання? Захоплююся»,«Я не бачив щоб це комусь йшло так само сильно як тобі», «Це твоє життя. Твої правила. І ти в праві робити те, що тобі захочеться»- пишуть фанати.

Аlyona Аlyona одна з тих, хто підтримала Яну, написавши, що ніхто навіть не уявляє, скільки всього жінка ховає під волоссям, і запропонувала написати про це трек.

Раніше, «Телеграф» писав, що Jerry Heil представила пісню "Бомба, ракета...".