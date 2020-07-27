Jerry Heil представила пісню "Бомба, ракета..."

Презентація відбулася в ефірі телеканалу "1+1".

Українська співачка Jerry Heil представила нову пісню «Бомба, ракета, гармата, граната».

Про це вона написала у своєму Instagram.

Презентація відбулася в ефірі телеканалу «1+1».

Не всі підписники співачки змогли прослухати трек, але ті, хто зміг, – високо його оцінили: «Класна пісня, Яна – красуня», «Класна пісня».

На початку березня 2019 року в Instagram Jerry Heil опублікувала шматочок пісні «Охорона отмєна», записаний спільно з музикантом Морфом. Трек набрав популярності в соцмережі, де був переспіваний і пересланий сотні разів, зокрема співачками Настею Каменських і Вірою Брежнєвою.

4 квітня Jerry Heil опублікувала лірик-відео і повну версію пісні.

У грудні 2019 пісня «Охорона отмєна» потрапила в Топ-10 музичних відео 2019 року в Україні за версією YouTube Rewind 2019.