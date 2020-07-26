Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику

Балерина опублікувала нове фото.

Прима-балерина Національного Академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Катя Кухар опублікувала в Instagram нове фото.

Зірка одягла купальник нюдового кольору. На знімку дівчина позує, сидячи на стільці. Грайливості фото додало те, що Катя закинула одну ногу на іншу. Також вона піднесла до обличчя білу квітку.

"Дуже ніжне фото і ніжна Катя", "Катя, Ви дуже ніжна і красива квіточка", "Просто очей не відірвати", - написали фанати.

Як повідомлялось раніше, балерину Катю Кухар призначили в. о. директора Київського державного хореографічного училища.