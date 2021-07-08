На тлі розлучення: чоловік Саші Бо показав, як проводить час з сином (відео)

Поки популярна Інста-мама Олександра Пустовіт, більш відома користувачам соцмережі як Саша Бо, знаходиться в столиці у справах, її "поки ще чоловік", так само успішний блогер Ігор Пустовіт, з яким 26-річна дівчина перебуває на стадії розлучення, активно проводить час з одним зі своїх двох синів. Нагадаємо, що пара виховує хлопчиків - Данила і Євгенія.

Блогер публікує в сторіз Інстаграма то, як гуляє з дитиною по парку, бере з собою в спортзал, а також просто грається.

Варто відзначити, що причину розлучення офіційно пара не коментує, але недавно Ігор заявив в соцмережі, що для них це рішення було виваженим.