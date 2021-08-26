"Она невероятная": известный блогер Игорь Пустовит показал свою новую девушку (фото)

Украинский блогер Игорь Пустовит рассказал, почему не афиширует свои новые отношения.

Известный украинский блогер Игорь Пустовит, который ранее рассказал, почему не страдает из-за развода с женой, продолжает наслаждаться жизнью без Саши Бо. Но и холостяком его уже не назовешь.

На своей странице в Инстаграм блогер засветил свою новую избранницу, но только со спины. В сториз Игорь написал небольшую заметку, в которой пообещал позже рассказать о своей новой девушке и заметил, почему не хочет делать этого сейчас.

"Я просто стараюсь сохранить тишину, потому что она невероятная. И тишина также", — пишет Пустовит, добавляя, что он молчит, ведь среди его подписчиков есть много жестоких и непонимающих людей.

Также, в своих сториз Игорь прокомментировал заявления своей бывшей жены о его новых отношениях. Пустовит считает, что Саша делает это для того, чтобы отвлечь внимание от своих "скелетов".

Еще в одной сториз Пустовит отметил, что все "обвинения" о том, что он очень быстро разлюбил свою жену и нашел новую — безосновательны, ведь никто не знает, что он переживал и в течение какого времени.

Напомним, что о разводе известной инста-пары Украины, Саши Бо ( первого украиноязычного блогера с миллионной аудиторией ) и Игоря Пустовита, стало известно в начале июля 2021 года. Пара решила разойтись после пяти лет супружеской жизни. Причину развода официально пара не комментирует, но Игорь сообщил, что для них это решение было взвешенным.

Пара вместе воспитывает двух сыновей Даниила (2016) и Евгения (2018). Несмотря на развод, Пустовит активно проводит время со своими сыновьями.