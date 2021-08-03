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"Відпустіть свої кіношні очікування": Ігор Пустовіт пояснив, чому не страждає через розлучення з Сашею Бо

"Відпустіть свої кіношні очікування": Ігор Пустовіт пояснив, чому не страждає через розлучення з Сашею Бо
10:23 Сьогодні Телеграф Фото: IGOR PUSTOVIT

Відомий український блогер Ігор Пустовіт, який раніше розповів, чи потрібно зберігати шлюб заради дітей, сказав своїм підписникам, що не збирається виправдовувати їх очікування, страждаючи від розлучення з Сашею Бо.

У сторіз Інстаграму чоловік написав, що деякі фоловери, переглянувши голлівудські фільми, уявляють собі колишніх коханих в безпросвітній депресії, а Ігор, на їхню думку, показує радісні моменти в своєму житті "награно".

"Вам би хотілося історію з вашим" хепі-ендом ", але вона буде буде з моїм. Ви ж і далі нічого не знаєте і не уявляєте. Правда в тому, що все наігране я давно прибрав зі свого життя, залишив тільки легке, просте і щире. Вам також бажаю так вчинити і насолоджуватися життям. Просто відпустіть свої кіношні очікування ", - відповів блогер.

Ігор додав, що найближчим часом збирається провести час з синами і буде в цей момент щасливим, як сьогодні.

Ігор Пустовіт переписка

Згадаємо, на початку липня 2021 року шанувальників подружжя-блогерів з Івано-Франківська Саші Бо (першого україномовного блогера з мільйонною аудиторією в Інстаграмі) і Ігоря Пустовіта приголомшила новина про їхнє розлучення після п'яти років подружнього життя. Пара виховує двох синів: Данила (2016) і Євгена (2018).

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Саша Бо, Олександра Пустовіт, Ігор Пустовіт.
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