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"Радянський синдром": блогер Ігор Пустовіт відповів, чи варто заради дітей залишатися разом

"Радянський синдром": блогер Ігор Пустовіт відповів, чи варто заради дітей залишатися разом
Оновлено 16:43 Сьогодні Телеграф Фото: instagram pustovit

Популярні в Україні блогери з Івано-Франківська Олександра (більш відома як Саша Бо) і Ігор Пустовіт повідомили про розставання. Чоловік заявив, що вони вже не живуть разом і їх адвокати займаються врегулюванням питань із розлученням. Пара виховує двох синів - Данила і Євгенія.

"Спілкування з Сашою надалі у нас підтримується тільки стосовно питань по наших дітях. Хлопці почувають себе чудово, здорові і завжди будуть бачити щасливих батьків, а це - найголовніше!", - зазначив тоді Ігор в Інстаграме.

Блогер активно спілкується зі своїми шанувальниками і тими фоловерами, хто до розлучення відноситься дуже негативно, адже, на їхню думку, це так чи інакше зачіпає дітей.

"Бог Вам суддя. Мати двох гарних дітей і думати про себе... вже не ваші емоції на першому плані, а дітей. Схаменіться", - пишуть блогеру підписники.

 
 
 
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Батько двох синів відповів, що про дітей вони з Олександрою піклуються, і будуть вони разом або жити окремо, їх хлопчики будуть завжди щасливими.

"Замкнуте коло: ми відмучилися заради вас, а ви тепер мучтесь, бо "нам потрібно бути вдячними за це". Радянський синдром. Я впевнений, ви знаєте таких людей або їх дітей в своєму оточенні і це дійсно сумно", - пояснив на прикладі Ігор.

Ігор Пустовіт

Ігор Пустовіт розлучення з Сашою Бо

На тлі розлучення Ігор і Олександра намагаються приділяти своїм хлопчикам якомога більше часу. Чоловік активно проводить час зі своїми синами, а це говорить про те, що Олександра не проти відпускати дітей до колишнього чоловіка.

Раніше Ігор Пустовіт розповів, що іноді відносини розпадаються і краще починати будувати в житті щось нове.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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Діти, Блогери, Саша Бо, Ігор Пустовіт.
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