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На тлі розлучення блогер Ігор Пустовіт відповів, чи зміг би ще когось полюбити: "Можна підклеїти" або "залатати"

На тлі розлучення блогер Ігор Пустовіт відповів, чи зміг би ще когось полюбити: "Можна підклеїти" або "залатати"
Оновлено 10:04 Сьогодні Телеграф Фото: instagram pustovit

На початку липня шанувальників подружжя-блогерів з Івано-Франківська Саші Бо (першого україномовного блогера з мільйонною аудиторією в Інстаграмі) і Ігоря Пустовіта приголомшила новина про їхнє розлучення після п'яти років подружнього життя. Пара виховує двох синів: Данила (2016) і Євгена (2018).

На своїй особистій сторінці в соцмережі Ігор вирішив трохи пофілософствувати про кохання. За словами чоловіка, любов можна порівняти з пазлами.

"Пазл, який складають завжди двоє і який складається з багатьох частинок: довіра, бажання, потреба, підтримка, мотивація, повага, розуміння, співпереживання, необхідність, вміння слухати, вміння чути, вміння говорити, вміння не брехати, домовлятись, бажання бути поруч і ще цих частинок можна перелічувати значно більше, тут уже питання в кого якийсь масштаб цього пазлу, все індивідуально. Та все ж важливіше - вміння його скласти", - пояснив блогер.

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Пустовіт відзначає, що тільки в складеному вигляді пазл перетворюється на справжнє кохання. Наприклад, хтось складає його легко і відразу, комусь дається він тяжче, складається роками, десятиліттями. Але навіть у разі, коли частинки пазла загублені, пошкоджені без можливості на відновлення, завжди можна спробувати скласти новий.

"Я знаю, що ви зараз захочете додати щось про "можна підклеїти" або "можна залатати" і т.д., але ні, деякі пазли браковані прямо з заводу, краще таки взяти нову коробку і впевнений, усе вийде", - порівнює чоловік явно свій перший шлюб.

Ігорь Пустовіт

Додамо, що хоч долі подружжя тепер підуть різними шляхами, зараз обоє батьків намагаються приділяти своїм дітям якомога більше часу. Ігор весело проводить час з хлопчиками, а це говорить про те, що Олександра не проти відпускати синів до батька.

Раніше Саша Пустовіт на тлі розлучення поміркувала про труднощі, які зустрічаються на життєвому шляху і роблять людей тільки сильнішими.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Блогери, Саша Пустовіт, Ігор Пустовіт.
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