На тлі розлучення блогер Ігор Пустовіт відповів, чи зміг би ще когось полюбити: "Можна підклеїти" або "залатати"

На початку липня шанувальників подружжя-блогерів з Івано-Франківська Саші Бо (першого україномовного блогера з мільйонною аудиторією в Інстаграмі) і Ігоря Пустовіта приголомшила новина про їхнє розлучення після п'яти років подружнього життя. Пара виховує двох синів: Данила (2016) і Євгена (2018).

На своїй особистій сторінці в соцмережі Ігор вирішив трохи пофілософствувати про кохання. За словами чоловіка, любов можна порівняти з пазлами.

"Пазл, який складають завжди двоє і який складається з багатьох частинок: довіра, бажання, потреба, підтримка, мотивація, повага, розуміння, співпереживання, необхідність, вміння слухати, вміння чути, вміння говорити, вміння не брехати, домовлятись, бажання бути поруч і ще цих частинок можна перелічувати значно більше, тут уже питання в кого якийсь масштаб цього пазлу, все індивідуально. Та все ж важливіше - вміння його скласти", - пояснив блогер.

Пустовіт відзначає, що тільки в складеному вигляді пазл перетворюється на справжнє кохання. Наприклад, хтось складає його легко і відразу, комусь дається він тяжче, складається роками, десятиліттями. Але навіть у разі, коли частинки пазла загублені, пошкоджені без можливості на відновлення, завжди можна спробувати скласти новий.

"Я знаю, що ви зараз захочете додати щось про "можна підклеїти" або "можна залатати" і т.д., але ні, деякі пазли браковані прямо з заводу, краще таки взяти нову коробку і впевнений, усе вийде", - порівнює чоловік явно свій перший шлюб.

Додамо, що хоч долі подружжя тепер підуть різними шляхами, зараз обоє батьків намагаються приділяти своїм дітям якомога більше часу. Ігор весело проводить час з хлопчиками, а це говорить про те, що Олександра не проти відпускати синів до батька.

Раніше Саша Пустовіт на тлі розлучення поміркувала про труднощі, які зустрічаються на життєвому шляху і роблять людей тільки сильнішими.