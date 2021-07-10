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Блогер Саша Бо поділилася думками про життєві випробування на тлі розлучення

Блогер Саша Бо поділилася думками про життєві випробування на тлі розлучення
Оновлено 11:44 Сьогодні Телеграф Фото: instagram sashaabo

Відома блогер і молода мама з Івано-Франківська Олександра Пустовіт, яка веде свою сторінку в Інстаграмі під псевдонімом Саша Бо, побувала в Києві, де зробила корекцію носа у відомого пластичного хірурга Едгара Камінського (колишнього чоловіка співачки Слави Камінської), і, судячи з сторіз , в суботу, 10 липня, вже повернулася до свого рідного міста.

Свій новий пост в соцмережі Олександра присвятила життєвим випробуванням, завдяки яким ми отримуємо досвід для подолання нових труднощів.

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"Кожне випробовування робить нас сильнішими. Це ріст. Це досвід. Це вдячність. І як би там не було, попереду ще багато приємних та цікавих моментів. І нехай все здійсниться", - зазначила блогер, прикріпивши до посту фото, зроблені на вулицях столиці.

Саша Пустовит

Саша Пустовіт

Саша Пустовіт

Саша Пустовіт

Ні для кого не секрет, що 26-річна дівчина розлучається зі своїм чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом через більш ніж п'ять років подружнього життя. Нагадаємо, що пара виховує двох синів: Данила і Євгенія. І хоч вони живуть окремо, Ігор, як зразковий батько, активно проводить час зі своїми дітьми.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Блогери, Саша Бо, Олександра Пустовіт, Ігорь Пустовіт.
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