"Чудесний дядя": Сашу Бо засипав компліментами київський таксист (відео)

Успішна блогер з Івано-Франківська і мама двох прекрасних синів Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, судячи зі сторіз в соцмережі Інстаграм знаходиться зараз в українській столиці. 26-річна дівчина проводить час в компанії подружок, відвідує салони краси, а також обстежує своє здоров'я.

У четвер, 8 липня Олександрі пощастило познайомитися з веселим київським водієм таксі, чим поділилася на своїй сторінці.

"Водій таксі зробив мій вечір. Просто 5 кілометрів засипав компліментами і програмував на щастя в житті. Здоров'я йому і щедрих чайових. Поставили по 5 зірочок один одному. Каже:"Колись я був молодий і красивий, а зараз просто красивий". Чудесний дядя", - написала блогер в сторіз.

Нагадаємо, що Саша Бо розлучається з чоловіком Ігорем Пустовітом після 5 років шлюбу. Молода пара виховує синів Данила (2016) і Євгена (2018). Зараз один з хлопчиків гостює у свого батька.