Ігор Пустовіт відповів Саші Бо в інтерв’ю: назвав її тата "жидом-алкоголіком" і заявив, що йому не давали ходити в туалет удома

За словами Ігоря Пустовіта, Саша довго приховувала від нього, що хвора булімією.

Після скандального інтерв’ю блогерки з Івано-Франківська Саші Бо Маші Єфросиніній, її чоловік Ігор Пустовіт записав у відповідь інтерв’ю з ведучим Славою Дьоміним, в якому розповів свою версію їхнього конфлікту і скандалів, які і передували їхньому розлученню.

За словами Ігоря Пустовіта, Саша довго приховувала від нього, що хвора на булімію (розлад харчової поведінки, при якому хвора людина їсть багато їжі, а потім позбавляється від неї за допомогою штучно спричиненої блювоти, — прим.ред). Він розповів, що на початку довго дивувався, як Саша може з’їсти кілограм ролів або три піци самостійно, але коли він дізнався про її хвороби, все встало на свої місця.

"Я дізнався про це десь через два роки сам, залишивши диктофон в коридорі. Я це зробив для себе, щоб зрозуміти, що відбувається. Я не хотів її цим шантажувати, я хотів її лікувати", — заявив блогер.

"Мені дружина не дозволяла ходити вдома в туалет по-великому. Мені було не можна. Я ходив в туалет до себе на студію поверхом вище, — ділиться блогер. — "Мені неприємно" говорила Саша. Я вже потім зрозумів, що унітаз використовувався по іншому призначенням, і їй було неприємно ", — розповідає Пустовіт.

За словами блогера, він звернувся за допомогою до батька Саші, але вони не знайшли з ним спільну мову. При цьому в розмові з Дьоміним, Пустовіт визнав, що називав батька Саші "жидом-алкоголіком". Ігор заявив, що назвав його так тому, що нібито батько Саші хоче забрати все їхнє майно після розлучення і також звинуватив його в тому, що той нібито писав йому о 2 годині ночі, будучи п’яним.

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

У липні 2021 року стало новину про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта. Їх шлюб тривав 5 років, у них росте двоє синів.

14 вересня Маша Ефросініна опублікувала інтерв’ю з Сашею Пустовіт, яке стало справжнім хітом в соцмережах України. В інтерв’ю Саша звинуватила Ігоря в психологічному насильстві. Вона також розповіла, що блогери часто сварилися через те, що Саша більше заробляла. За її словами чоловік навіть хотів їй смерті від раку шлунка.