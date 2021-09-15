Рус

Чоловік Саші Пустовіт знайшов собі нову дівчину: як вона виглядає (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
73
Ліна Сидор Новина оновлена 15 вересня 2021, 18:11
Ліна Сидор

Передбачуваної дівчиною Ігоря Пустовіта є 23-річна Ліна Сидор з Калуша.

Розлучення популярних блогерів з Івано-Франківська Ігоря Пустовіта і Саші Бо ще офіційно не відбулося, як Ігор знайшов собі нову дівчину. Не так давно у своїх соціальних мережах блогер показав її фото зі спини і заявив, що не афішує ці стосунки, тому що ця дівчина "неймовірна".

Івано-Франківські ЗМІ вже навіть встановили особу дівчини. За інформацією видання Галицькі Гроші, нею є 23-річна Ліна Сидор. Дівчина родом з Калуша. Відзначимо, що Ігор Пустовіт поставив "лайки" під усіма її останніми постами в Інстаграм.

У своїх соцмережах вона постить фото з розкішного відпочинку, курортів і красивих ресторанів. У інстаграм у дівчини 30 тисяч дописувачів.

Як виглядає нова дівчина Ігоря Пустовіта

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовіта з’явилася в липні цього року. Разом вони прожили п’ять років. У шлюбі у молодих людей народилося двоє дітей.

14 вересня телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала інтерв’ю з Сашком Бо, в якому блогерка назвала головні причини розлучення з чоловіком. За її словами, в їхній родині часто виникали сварки через те, що Саша отримувала більше грошей. ніж чоловік. Вона також заявила, що Ігор Пустовіт принижував її і був абьюзером в стосунках.

Ігор Пустовіт своєю чергою назвав інтерв’ю Саші "красиво зіграним і змонтованим" відео. Раніше блогер показав свою нову дівчину.

На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Дніпро
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Нові сертифікати вакцинації мають різні терміни придатності: що треба знати
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко може продовжити кар’єру за океаном
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Таня Парфільєва і Юля Верба
Не поділили нагороду: між блогерами-мільйонниками Вербою і Парфільєвою розгорівся великий скандал