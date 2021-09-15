Чоловік Саші Пустовіт знайшов собі нову дівчину: як вона виглядає (фото)

Передбачуваної дівчиною Ігоря Пустовіта є 23-річна Ліна Сидор з Калуша.

Розлучення популярних блогерів з Івано-Франківська Ігоря Пустовіта і Саші Бо ще офіційно не відбулося, як Ігор знайшов собі нову дівчину. Не так давно у своїх соціальних мережах блогер показав її фото зі спини і заявив, що не афішує ці стосунки, тому що ця дівчина "неймовірна".

Івано-Франківські ЗМІ вже навіть встановили особу дівчини. За інформацією видання Галицькі Гроші, нею є 23-річна Ліна Сидор. Дівчина родом з Калуша. Відзначимо, що Ігор Пустовіт поставив "лайки" під усіма її останніми постами в Інстаграм.

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У своїх соцмережах вона постить фото з розкішного відпочинку, курортів і красивих ресторанів. У інстаграм у дівчини 30 тисяч дописувачів.

Як виглядає нова дівчина Ігоря Пустовіта

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовіта з’явилася в липні цього року. Разом вони прожили п’ять років. У шлюбі у молодих людей народилося двоє дітей.

14 вересня телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала інтерв’ю з Сашком Бо, в якому блогерка назвала головні причини розлучення з чоловіком. За її словами, в їхній родині часто виникали сварки через те, що Саша отримувала більше грошей. ніж чоловік. Вона також заявила, що Ігор Пустовіт принижував її і був абьюзером в стосунках.

Ігор Пустовіт своєю чергою назвав інтерв’ю Саші "красиво зіграним і змонтованим" відео. Раніше блогер показав свою нову дівчину.