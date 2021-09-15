Муж Саши Пустовит нашел себе новую девушку: как она выглядит (фото)

Предполагаемой девушкой Игоря Пустовита является 23-летняя Лина Сидор из Калуша.

Развод популярных блогеров из Ивано-Франковска Игоря Пустовита и Саши Бо еще официально не состоялся, как Игорь нашел себе новую девушку. Не так давно в своих соцсетях блогер показал ее фото со спины и заявил, что не афиширует эти отношения, потому что эта девушка "невероятная".

Ивано-Франковские СМИ уже даже установили личность девушки. По информации издания Галицькі Гроші, ею является 23-летняя Лина Сидор. Девушка родом из Калуша. Отметим, что Игорь Пустовит поставил "лайки" под всеми ее последними постами в Инстаграм.

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В своих соцсетях она постит фото с роскошного отдыха, курортов и красивых ресторанов. В инстаграм у девушки 30 тысяч подписчиков.

Как выглядит новая девушка Игоря Пустовита

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась в июле этого года. Вместе они прожили пять лет. В браке у молодых людей родилось двое детей.

14 сентября телеведущая Маша Ефросинина опубликовала интервью с Сашей Бо, в котором блогерша назвала главные причины развода с мужем. По ее словам, в их семье часто возникали ссоры из-за того, что Саша получала больше денег. чем муж. Она также заявила, что Игорь Пустовит унижал ее и был абьюзером в отношениях.

Игорь Пустовит в свою очередь назвал интервью Саши "красиво сыгранным и смонтированным" видео. Ранее блогер показал свою новую девушку.