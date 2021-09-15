"Я больше зарабатывала": Саша Бо назвала главную причину ссор с мужем

Украинский блогер призналась, что всегда хотела, чтобы они с мужем зарабатывали еще больше.

Вот уже несколько месяцев не затихает история о разводе самой известной инста-пары Украины — Александры (Саши Бо) и Игоря Пустовита. Сеть была поражена новостью об их расставании, ведь позиционировали они себя, как счастливая, практически идеальная семья.

14 сентября на ютуб-канале известной телеведущей Маши Ефросининой вышло "двойное" интервью с Сашей Бо: часть была записана еще до ее развода, и часть — уже после.

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Как оказалось, семья Пустовитов не была такой идеальной, как они изображали ее в Инстаграм. Пара ссорилась, выясняла отношения, между ними были недопонимания. И одной из главных причин, из-за которой Саша и Игорь ссорились, были деньги. Если в "начале" их семейной жизни по заработку лидировал Игорь, то постепенно, раскручиваясь, лидерскую позицию заняла Саша.

Блогер признается, что когда она начала зарабатывать больше чем супруг, у нее появилось желание, чтобы и он зарабатывал больше. Саша хотела, чтобы Игорь "подтянулся" к ее финансовому уровню, хотя сам Игорь большой проблемы в этом не видел.

Также Саша рассказала, что они с супругом даже ходили к психологам, чтобы наладить в первую очередь свое отношение к вопросу разного заработка.

Напомним, что Александра и Игорь Пустовит прожили в браке более пяти лет. Вместе пара воспитывает двух сыновей: 5-летнего Даниила и 3-летнего Евгения. Летом 2021 года сеть взбудоражила новость об их разводе, который, как сказал Игорь, назревал годами.

Также, отметим, что после расставания с женой, Игорь Пустовит недолго оставался холостяком — сейчас у него уже новые отношения с 23-летней Линой Сидор.