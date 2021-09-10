"Быстро нашел замену жене": Игорь Пустовит ответил хейтерам насчет новых отношений

Популярный блогер продолжает натыкаться на критику подписчиков

Известный блогер из Ивано-Франковска Игорь Пустовит забыл об одинокой жизни, наслаждаясь новыми отношениями с красивой брюнеткой спустя три месяца после сообщений о его разводе с первым украиноязычным блогером-миллионником Александрой, более известной на просторах сети Сашей Бо.

Такой, по мнению многих пользователей Инстаграма, очень короткий "холостяцкий" перерыв в личной жизни Игоря не понравился некоторым его подписчикам.

"Ну как так можно быстро найти замену жене? Как так можно было быстро найти другую?", — пишут в директ блогеру. На что Пустовит не перестает отвечать, спросив в ироничной форме, почему ему не скинули инструкцию, сколько времени нужно "страдать".

Также мужчина отметил, что самое лучшее в жизни происходит неожиданно, а других это вообще не должно волновать.

Игорь Пустовит

Как сообщает издание Versii IF, новой возлюбленной мужчины стала 23-летняя девушка из Калуша Лина Сидор. Пара вместе отдыхала в Испании.

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Судя по фотографиям из Инстаграма, девушка любит привлекать к себе внимание откровенными, пикантными кадрами. Сам Игорь показывает свою избранницу на фото на своей странице только со спины.

Лина Сидор

Напомним, что причину развода официально Игорь и Александра не называют, но мужчина сообщил, что для них это решение было взвешенным. У пары есть совместные дети: 5-летний Даниил и 3-летний Евгений.