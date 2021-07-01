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Кто такая Саша Бо и правда ли, что она разводится с Игорем Пустовитом (фото)

Кто такая Саша Бо и правда ли, что она разводится с Игорем Пустовитом (фото)
19:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram sashaabo

Блогер с миллионной аудиторией Саша Бо (наст. имя Александра Пустовит, в девичестве Боднар) разводится со своим мужем, так же блогером, Игорем Пустовитом после 5 лет супружеской жизни. Об этом мужчина сам написал у себя в сториз Инстаграма.

Чем известны супруги и что они постят на своих личных страницах в соцсети, - узнайте в материале "Телеграфа".

Александра Пустовит (@sashaabo) из Ивано-Франковска является популярной в Украине инста-мамой. Она - первый украиномовный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в соцсети. Блог девушка ведет с 2016 года. На ее аккаунт подписано более 1,9 миллионов пользователей. Ее посты о воспитании двоих сыновей - Даниила (2016) и Евгения (2018), уходе за собой и своим здоровьем чередуются с личными переживаниями, мотивационными "пинками" и публикациями о жизни. Александра также имеет собственный салон красоты.

В 2018 году Александра стала Лидером мнений по версии журнала Cosmopolitan. В 2019 году была признана лучшим блогером Украины. В 2020 году вошла ТОП-10 красивых женщин Украины за рейтингом от Фактов ICTV.

Игорь Пустовит (@pustovit) имеет больше 800 тысяч подписчиков. Блогер пишет на лайф-стайл темы, делает обзоры новинок техники, а также занимается рекламой. А еще он достаточно известный шоумен в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно о своем разводе сообщил известный эпатажный российский блогер с "клыками" Александр Шпак.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Блогеры, Игорь Пустовит, Александра Пустовит, Саша Бо.
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