Самый эпатажный российский блогер с клыками сообщил о своем разводе (видео)

Фрик-бодибилдер из России, звезда Инстаграма и YouTube Александр Шпак и его супруга Мася Шпак (Ирина Мещанская) рассказали, что решили расстаться после шести лет брака.

Первой о разводе сообщила на своей официальной странице в соцсети Мася, которая теперь подписана как "Уже Не Шпак".

"Это не пиар, это не привлечение интереса.. Это то , что замечали немногие в последние 3-4года нашей жизни. Да, мы Расстаемся!", - написала девушка.

Узнав об этом, подписчики пары действительно обвинили супругов в пиаре и не поверили, что блогеры ни с того ни с сего приняли такое решение после счастливых лет совместной жизни, которую они выставляли в сети.

Сам же Александр отметил, что у них было много хорошего и он хочет запомнить именно это.

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Мир узнал об Александре Шпаке из Санкт-Петербурга благодаря эпатажной внешности - он заполнил тело татуировками и пирсингом, а также вставил импланты в грудь и ягодицы. Кроме этого, Александр нарастил клыки. Имея два высших образования по специальности "финансовый менеджер" и "специалист по ценным бумагам", мужчина также увлекается спортом и является фитнес-тренером.

View this post on Instagram A post shared by Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

На его страницу в Инстаграме подписано более двух миллионов пользователей социальной сети.

View this post on Instagram A post shared by Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

View this post on Instagram A post shared by Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

Насчет личной жизни, то 42-летний мужчина был в официальном браке 6 раз! С моделью Ириной Мещанской, которую Саша нежно прозвал Масей, блогер женился в 2015 году.

В 2018 году пара повторно обвенчалась в Доминиканской республике.