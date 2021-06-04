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"Нет борьбы и ненависти": Ким Кардашян рассказала истинную причину развода с Канье Уэстом

"Нет борьбы и ненависти": Ким Кардашян рассказала истинную причину развода с Канье Уэстом
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 февраля СМИ всколыхнула новость, что светская львица Ким Кардашян подала документы на развод со своим супругом рэпером Канье Уэстом, с которым прожила в браке семь лет. Пара решила расстаться мирно и без скандалов. 

Впервые Ким рассказала о разводе в интервью изданию VOGUE спустя месяц после новостей о расставании. Кардашян тогда отметила, что Канье сам испортил отношения. 

4 июня вышла новый выпуск телесериала "Семейство Кардашян", который был снят во время семейного отдыха на озере Тахо. На видео видно, как Ким психует, и причиной ее гнева как раз и является развод. Позже она рассказала об этом своим сестрам. 

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Знаменитость призналась, что чувствует себя неудачницей, ведь у нее не получилось стать идеальной женой для Канье. 

Вместе с тем между бывшими нет борьбы и ненависти. Судя по словам звезды, они разошлись спокойно, без скандала. 

Напомним, что недавно Ким Кардашьян показала фото с массивным бриллиантовым колье у себя на шее, хотя до этого заявляла, что больше не будет хвастаться ювелирными украшениями после ограбления в Париже в 2016 году.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

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Развод, Канье Уэст, Ким Кардашьян.
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