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Ким Кардашян впервые нарушила молчание после заявления о разводе с Канье Уэстом (видео)

Ким Кардашян впервые нарушила молчание после заявления о разводе с Канье Уэстом (видео)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 февраля зарубежные СМИ всколыхнула новость, что светская львица Ким Кардашян подала документы на развод со своим супругом рэпером Канье Уэстом, с которым прожила в браке семь лет. Известно, что пара решила расстаться мирно - без скандалов и дележки имущества и детей. Ким предложила совместную опеку над их 4 детьми, на что Канье согласился.

Спустя практически месяц после появления новостей о разводе, Ким нарушила молчание и дала интервью изданию VOGUE, в котором рассказала о своем 2020 году.

В разговоре Ким Кардашян про развод отдельно решила не говорить, лишь отметила, что ее муж Канье Уэст сам испортил отношения с семьей.

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Знаменитость отметила, что 2020 год был для нее сложным, однако в нем было и много хорошего. К примеру, из-за пандемии Ким смогла больше времени уделять своим детям. Также Кардашян смогла полностью восстановить свои силы и отрыла в себе новые возможности.

Ранее, “Телеграф” писал, что соседка пары и подруга Ким Кардашян актриса Кэти Гриффин прокомментировала их развод с Канье Уэстом, отметив что Ким сделала все возможное, чтобы предотвратить разрыв.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Ким Кардашьян, Интервью, Знаменитость, Канье Кэст.
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