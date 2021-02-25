Ким Кардашьян не унывает: селебрити показала осиную талию после развода с Канье Уэстом (фото)

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", американская фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян, 3-летняя дочь которой уже изучает японский язык, разместила в соцсети новое фото, на котором продемонстрировала тонкую талию.

Новый снимок, где звезда позирует в красном купальнике, появился в Инстаграме.

"Доброе утро", - написала Ким в новом посте.

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Напомним, что ранее сообщалось о разводе Ким Кардашьян и американского рэпера Канье Уэста. Супруги прожили в браке 7 лет, и теперь пытаются уладить все юридические нюансы мирным путем.

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Пара воспитывает четверых детей: дочь Норт Уэст (2013), сына Сейнт Уэст (2015), дочь Чикаго Уэст (2018) и еще одного сына Саам Уэст (2019). Двое младших детей появились благодаря суррогатному материнству.

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Ранее Канье Уэст участвовал в предвыборной гонке на должность президента США. Его супруга призналась СМИ, что у рэпера имеются серьезные психические проблемы.