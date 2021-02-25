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Четверг, 25.02.2021
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Ким Кардашьян не унывает: селебрити показала осиную талию после развода с Канье Уэстом (фото)

Ким Кардашьян не унывает: селебрити показала осиную талию после развода с Канье Уэстом (фото)
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram kimkardashian

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", американская фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян, 3-летняя дочь которой уже изучает японский язык, разместила в соцсети новое фото, на котором продемонстрировала тонкую талию.

Новый снимок, где звезда позирует в красном купальнике, появился в Инстаграме.

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"Доброе утро", - написала Ким в новом посте.

 
 
 
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Напомним, что ранее сообщалось о разводе Ким Кардашьян и американского рэпера Канье Уэста. Супруги прожили в браке 7 лет, и теперь пытаются уладить все юридические нюансы мирным путем.

 
 
 
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Бывший муж Алины Гросу впервые разоткровенничался о разводе

Пара воспитывает четверых детей: дочь Норт Уэст (2013), сына Сейнт Уэст (2015), дочь Чикаго Уэст (2018) и еще одного сына Саам Уэст (2019). Двое младших детей появились благодаря суррогатному материнству.

 
 
 
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Ранее Канье Уэст участвовал в предвыборной гонке на должность президента США. Его супруга призналась СМИ, что у рэпера имеются серьезные психические проблемы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Канье Уэст, Ким Кардашьян.
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