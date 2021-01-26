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Дочь Ким Кардашьян удивила знанием иностранного языка (видео)

Дочь Ким Кардашьян удивила знанием иностранного языка (видео)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kim Kardashian West

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", фотомодель и актриса Ким Кардашьян, ранее представившая собственную линейку нижнего белья, похвасталась знанием своей 3-летней дочери Чикаго японского языка.

Забавными видеокадрами, где девочка кушает шоколадный десерт и одновременно повторяет японские слова, Ким поделилась в сториз Инстаграма.

"Моя малышка говорит на японском", - подписала один из роликов Ким.

Видео: сториз Instagram Ким Кардашьян

Видео: сториз Instagram Ким Кардашьян

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Видео: сториз Instagram Ким Кардашьян

Напомним, что в семье 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего рэпера Канье Уэста есть четверо детей: дочь Норт Уэст (2013), сын Сейнт Уэст (2015), дочь Чикаго Уэст (2018) и еще один сын Саам Уэст (2019).

Ранее сообщалось, что после 6 лет совместной жизни звездные супруги решили развестись. Близкая подруга пары, американская комедиантка Кэти Гриффин, рассказала, что Ким неоднократно пыталась спасти брак, но все ее попытки оказались тщетными.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Ким Кардашьян.
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