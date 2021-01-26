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Эмма Робертс очаровала фанатов новым снимком со своим первенцем (фото)

Эмма Робертс очаровала фанатов новым снимком со своим первенцем (фото)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Американская актриса Эмма Робертс вовсю наслаждается материнством. С тех пор как знаменитость стала мамой, она не перестает радовать своих поклонников милыми снимками со своим первенцем.

26 января на своей странице в Инстаграм звезда "Американской истории ужасов" опубликовала новое фото с сыном, на котором засветила лицо малыша. На милом кадре мальчик лежит на груди у мамы, а актриса читает ему книгу. Малыш нежно прижался к шее мамы и сладко спал.

"Родс знакомится с Джоан" - подписала кадр Робертс.

 
 
 
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Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

Напомним, что Эмма Робертс родила первенца 27 декабря от своего возлюбленного Гаррета Гедлунда, с которым она находится в отношениях с 2019 года. 

Ранее, "Телеграф" писал, что только спустя месяц после родов, Эмма Робертс опубликовала первый снимок сына.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

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Актриса, Эмма Робертс.
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