Спасибо тебе, 2020 год: звезда “Американской истории ужасов” опубликовала снимок своего первенца

В конце декабря все СМИ протрубили, что 27 декабря 2020 года американская актриса Эмма Робертс родила своего первенца.

Подтверждений от актрисы и ее возлюбленного не было, однако 13 января Робертс опубликовала трогательный снимок с малышом, чем “доказала”, что таки она уже мама.

“Спасибо тебе, 2020 год, за то, что мы получили кое-что очень правильное. Наш яркий свет – Родс Робертс Хедлунд” – подписала свой пост Эмма Робертс.

Новоиспеченная мамочка решила пока не показывать малыша “во всю”, а лишь со спины. На снимке актриса сидит на лавочке и держит на руках сына, которого запеленала в оранжевую пеленку в цвет своему платью. Кадр получился невероятно нежным и трогательным.

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Ранее, “Телеграф” писал, что теска Эммы Робертс Эмма Стоун скоро станет мамой.