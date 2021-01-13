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Среда, 13.01.2021
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Спасибо тебе, 2020 год: звезда “Американской истории ужасов” опубликовала снимок своего первенца

Спасибо тебе, 2020 год: звезда “Американской истории ужасов” опубликовала снимок своего первенца
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В конце декабря все СМИ протрубили, что 27 декабря 2020 года американская актриса Эмма Робертс родила своего первенца.

Подтверждений от актрисы и ее возлюбленного не было, однако 13 января Робертс опубликовала трогательный снимок с малышом, чем “доказала”, что таки она уже мама.

Спасибо тебе, 2020 год, за то, что мы получили кое-что очень правильное. Наш яркий свет – Родс Робертс Хедлунд” – подписала свой пост Эмма Робертс.

Новоиспеченная мамочка решила пока не показывать малыша “во всю”, а лишь со спины. На снимке актриса сидит на лавочке и держит на руках сына, которого запеленала в оранжевую пеленку в цвет своему платью. Кадр получился невероятно нежным и трогательным.

 
 
 
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Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

Ранее, “Телеграф” писал, что теска Эммы Робертс Эмма Стоун скоро станет мамой.

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Актриса, Эмма Робертс.

Автор:

Телеграф
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