И это после ограбления в Париже: Ким Кардашьян похвасталась новым бриллиантовым колье (фото)

40-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которую недавно внесли в список миллиардеров Forbes, поделилась новым изображением себя в ослепительном бриллиантовом колье.

Фото драгоценности, сделанное на заказ, появилось на своей личной странице светской львицы в Инстаграм во вторник вечером.

На новом снимке Ким одета в серый жилет с глубоким вырезом, а на шее блестит массивная, инкрустированная бриллиантами, цепочка.

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Напомним, что ранее Кардашьян поклялась не публиковать свои драгоценности в социальных сетях после того, как в 2016 году она стала жертвой ограбления в Париже. Тогда воры украли у нее драгоценности на сумму 10,5 миллионов долларов.

Согласно TMZ, звезда согласилась с критиками, которые заявили, что она стала "легкой добычей", постоянно размещая публикации с фото ювелирных украшений в Интернете.

Ранее "Телеграф" сообщал, что среди главных подозреваемых в ограблении Кардашьян есть известные во Франции персоны с криминальным прошлым.