Ким Кардашьян официально стала миллиардером

Капитал американской светской львицы Ким Кардашьян увеличился до 1 миллиарда долларов, благодаря чему она попала в список миллиардеров Forbes.

Об этом сообщается на сайте журнала и дублируется на странице Forbes в Твиттере.

Forbes оценивает состояние Кардашьян в 1 миллиард долларов по сравнению с 780 миллионами, которые она заработала в 2020 году. Увеличить свое состояние Ким удалось благодаря своим достаточно прибыльным бизнесам - линии косметики KKW Beauty и линии корректирующего белья Skims, а также деньгам от реалити-шоу и рекламных сделок.

Стоит отметить, что Кардашьян уже появлялась на страницах Forbes в 2011 году, но тогда ее отметили за большое количество подписчиков в Twitter. В 2016 году она украсила обложку Forbes.

Ранее, "Теелграф" писал, что в февралеКим Кардашян подала документы на развод со своим супругом рэпером Канье Уэстом. Бизнес-леди долгое время не комментировала этот факт, но спустя месяц таки нарушила молчание и дала интервью изданию VOGUE.