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"Швидко знайшов заміну дружині": Ігор Пустовіт відповів хейтерам щодо нових відносин

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ігор Пустовіт Новина оновлена 10 вересня 2021, 10:41
Ігор Пустовіт

Популярний блогер продовжує наштовхуватися на критику підписників

Відомий блогер з Івано-Франківська Ігор Пустовіт забув про самотнє життя, насолоджуючись новими відносинами з красивою брюнеткою через три місяці після повідомлень про його розлучення з першим україномовним блогером-мільйонником Олександрою, більш відомої на просторах мережі Сашей Бо.

Така, на думку багатьох користувачів Інстаграму, дуже коротка "холостяцька" перерва в особистому житті Ігоря не сподобалась деяким його підписникам.

"Ну як так можна швидко знайти заміну дружині? Як так можна було швидко знайти іншу?", — пишуть в директ блогеру. На що Пустовіт не перестає відповідати, запитавши в іронічній формі, чому йому не скинули інструкцію, скільки часу потрібно "страждати".

Також чоловік зазначив, що найкраще в житті відбувається несподівано, а інших це взагалі не повинно хвилювати.

Ігор Пустовіт
Ігор Пустовіт

Як повідомляє видання Versii IF, новою коханою чоловіка стала 23-річна дівчина з Калуша Ліна Сидор. Пара разом відпочивала в Іспанії.

Судячи з фотографій з Інстаграму, дівчина любить привертати до себе увагу відвертими, пікантними кадрами. Сам Ігор показує свою обраницю на фото на своїй сторінці тільки зі спини.

Ліна Сидор
Ліна Сидор

Нагадаємо, що причину розлучення офіційно Ігор і Олександра не називають, але чоловік повідомив, що для них це рішення було виваженим. У пари є спільні діти: 5-річний Данило і 3-річний Євген.

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