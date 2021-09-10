Популярний блогер продовжує наштовхуватися на критику підписників

Відомий блогер з Івано-Франківська Ігор Пустовіт забув про самотнє життя, насолоджуючись новими відносинами з красивою брюнеткою через три місяці після повідомлень про його розлучення з першим україномовним блогером-мільйонником Олександрою, більш відомої на просторах мережі Сашей Бо.

Така, на думку багатьох користувачів Інстаграму, дуже коротка "холостяцька" перерва в особистому житті Ігоря не сподобалась деяким його підписникам.

"Ну як так можна швидко знайти заміну дружині? Як так можна було швидко знайти іншу?", — пишуть в директ блогеру. На що Пустовіт не перестає відповідати, запитавши в іронічній формі, чому йому не скинули інструкцію, скільки часу потрібно "страждати".

Також чоловік зазначив, що найкраще в житті відбувається несподівано, а інших це взагалі не повинно хвилювати.

Ігор Пустовіт

Як повідомляє видання Versii IF, новою коханою чоловіка стала 23-річна дівчина з Калуша Ліна Сидор. Пара разом відпочивала в Іспанії.

Судячи з фотографій з Інстаграму, дівчина любить привертати до себе увагу відвертими, пікантними кадрами. Сам Ігор показує свою обраницю на фото на своїй сторінці тільки зі спини.

Ліна Сидор

Нагадаємо, що причину розлучення офіційно Ігор і Олександра не називають, але чоловік повідомив, що для них це рішення було виваженим. У пари є спільні діти: 5-річний Данило і 3-річний Євген.