"Отпустите свои киношные ожидания": Игорь Пустовит объяснил, почему не страдает из-за развода с Сашей Бо

Известный украинский блогер Игорь Пустовит, который ранее рассказал, нужно ли сохранять брак ради детей, сказал своим подписчикам, что не собирается оправдывать их ожидания, страдая от развода с Сашей Бо.

В сториз Инстаграма мужчина написал, что некоторые фолловеры, пересмотрев голливудские фильмы, представляют себе бывших возлюбленных в беспросветной депрессии, а Игорь, по их мнению, показывает радостные моменты в своей жизни "наигранно".

"Вам бы хотелось историю с вашим "хеппи-эндом", но она будет будет с моим. Вы же далее ничего не знаете и не представляете. Правда в том, что все наигранное я давно убрал из своей жизни, оставив только легкое, простое и искреннее. Вам так же желаю так сделать и наслаждаться жизнью. Просто отпустите свои киношные ожидания", - ответил блогер.

Игорь добавил, что в ближайшее время собирается провести время с сыновьями и будет в этот момент счастливым, чем сегодня.

Напомним, что в начале июля 2021 года поклонников супругов-блогеров из Ивано-Франковска Саши Бо (первого украиноязычного блогера с миллионной аудиторией в Инстаграме) и Игоря Пустовита ошарашила новость о их разводе после пяти лет супружеской жизни. Пара воспитывает двух сыновей: Даниила (2016) и Евгения (2018).