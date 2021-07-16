"Советский синдром": блогер Игорь Пустовит ответил, стоит ли ради детей оставаться вместе

Популярные в Украине блогеры из Ивано-Франковска Александра (более известна как Саша Бо) и Игорь Пустовит сообщили о расставании. Мужчина заявил, что они уже не живут вместе и их адвокаты занимаются урегулированием вопросов по разводу. Пара воспитывает двоих сыновей - Даниила и Евгения.

"Общение с Сашей в дальнейшем у нас поддерживается только относительно вопросов по нашим детям. Ребята чувствуют себя прекрасно, здоровые и всегда будут видеть счастливых родителей, а это - самое главное!", - отметил тогда Игорь в Инстаграме.

Блогер активно общается со своими поклонниками и теми фолловерами, кто к разводу относится очень негативно, ведь, по их мнению, это так или иначе затрагивает детей.

"Бог Вам судья. Иметь двоих красивых детей и думать о себе... уже не ваши эмоции на первом плане, а детей. Одумайтесь", - пишут блогеру подписчики.

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Отец двоих сыновей ответил, что о детях они с Александрой заботятся, и будут они вместе или жить по отдельности, их мальчики будут всегда счастливыми.

"Замкнутый круг: мы отмучились ради вас, а вы теперь мучьтесь, потому что "нам нужно быть благодарными за это". Советский синдром. Я уверен, вы знаете таких людей или их детей в своем окружении и это действительно грустно", - объяснил на примере Игорь.

На фоне развода Игорь и Александра стараются уделять своим мальчикам как можно больше времени. Мужчина активно проводит время со своими сыновьями, а это говорит о том, что Александра не прочь отпускать детей к бывшему мужу.

Ранее Игорь Пустовит рассказал, что иногда отношения распадаются и лучше начинать строить в жизни что-то новое.