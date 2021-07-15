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На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить: "Можно подклеить "или" залатать"

На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить: "Можно подклеить "или" залатать"
09:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram pustovit

В начале июля поклонников супругов-блогеров из Ивано-Франковска Саши Бо (первого украиноязычного блогера с миллионной аудиторией в Инстаграме) и Игоря Пустовита ошарашила новость о их разводе после пяти лет супружеской жизни. Пара воспитывает двух сыновей: Даниила (2016) и Евгения (2018).

На своей личной странице в соцсети Игорь решил немного пофилософствовать о любви. По словам мужчины, любовь можно сравнить с пазлами.

"Пазл, который составляют всегда двое и состоящий из многих частиц: доверие, желание, потребность, поддержка, мотивация, уважение, понимание, сопереживание, необходимость, умения слушать, умение слышать, умение говорить, умение не врать, договариваться, желание быть рядом и еще этих частиц можно перечислять значительно больше, здесь уже вопрос у кого какой масштаб этого пазла, все индивидуально. И все же важнее - умение его составить", - объяснил блогер.

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Пустовит отмечает, что только в сложенном виде пазл превращается в настоящую любовь. Например, кто-то складывает его легко и сразу, кому-то дается он тяжелее, складывается годами, десятилетиями. Но даже в случае, когда частицы пазла утеряны, повреждены без возможности на восстановление, всегда можно попробовать сложить новый.

"Я знаю, что вы сейчас захотите добавить что-то о "можно подклеить" или "можно залатать" и т.д., но нет, некоторые предметы бракованные прямо с завода, лучше таки взять новую коробку и уверен, все получится", - сравнивает мужчина явно свой первый брак.

Игорь Пустовит

Добавим, что хоть судьбы супругов теперь пойдут разными путями, сейчас оба родителя стараются уделять своим общим детям как можно больше времени. Игорь весело проводит время с мальчиками, а это говорит о том, что Александра не прочь отпускать сыновей к отцу.

Ранее Саша Пустовит на фоне развода порассуждала о трудностях, которые встречаются на жизненном пути и делают людей только сильнее.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Отношения, Психология, Блогеры, Игорь Пустовит, Саша Бо.
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