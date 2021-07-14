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"Спасибо, что выбрал нас": Даша Квиткова призналась, какое имя они с Добрыниным выбрали для сына

"Спасибо, что выбрал нас": Даша Квиткова призналась, какое имя они с Добрыниным выбрали для сына
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

13 июля на свет появился первенец Даши Квитковой и Никиты Добрынина - у пары родился долгожданный сын. Супруги решили не скрывать малыша от своих поклонников, и показали новорожденного в первые дни его жизни. 

Новоиспеченные родители видимо не могут нарадоваться своим первенцем, о чем говорят многочисленные посты и сторис на их страницах в Инстаграм. 

Также Никита и Даша решили долго не таить и имя, которое выбрали для мальчика - пара решила назвать сына Львом. 

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын" - подписала трогательный снимок со своим малышом Квиткова. 

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

"Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви" - добавил на своей странице новоиспеченный отец. 

 
 
 
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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова подробно рассказала, как проходили часы до того, как она родила, и показала первые фото из жизни новорожденного сына.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 460

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Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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