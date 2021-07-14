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Делала укладку, пока Добрынин курил кальян: Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды

Делала укладку, пока Добрынин курил кальян: Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram

13 июля 2021 года жизнь главных героев девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даши Квитковой и Никиты Добрынина кардинально изменилась - у пары родился первенец, имя которого пара пока не раскрывает. 

На своей странице в Инстаграм девушка решила рассказать, как прошел "тот самый день" от момента, когда у нее отошли воды, до первой встречи малышом. 

Стоит отметить, что пара не волновалась и спокойно собиралась в роддом. После того как у Квитковой отошли воды, они спокойно поехали домой, где Даша делала укладку и доедала шаурму, а Никита - курил кальян. 

Также, Квиткова показала, что пока она ждала схватки, то даже успела записать видео в Тик-ток, на котором вместе с супругом танцует. 

Никита Добрынин не отходил от своей супруги, и активно помогает ей с ребенком.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила, что готовится во второй раз стать мамой. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Беременность, Роды, Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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