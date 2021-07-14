Делала укладку, пока Добрынин курил кальян: Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды

13 июля 2021 года жизнь главных героев девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даши Квитковой и Никиты Добрынина кардинально изменилась - у пары родился первенец, имя которого пара пока не раскрывает.

На своей странице в Инстаграм девушка решила рассказать, как прошел "тот самый день" от момента, когда у нее отошли воды, до первой встречи малышом.

Стоит отметить, что пара не волновалась и спокойно собиралась в роддом. После того как у Квитковой отошли воды, они спокойно поехали домой, где Даша делала укладку и доедала шаурму, а Никита - курил кальян.

Также, Квиткова показала, что пока она ждала схватки, то даже успела записать видео в Тик-ток, на котором вместе с супругом танцует.

Никита Добрынин не отходил от своей супруги, и активно помогает ей с ребенком.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила, что готовится во второй раз стать мамой.