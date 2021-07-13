"Наш малыш, наш богатырь": Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова, которая ранее сообщила, что у нее отошли воды, впервые стали родителями.

13 июля в 9:51 утра у пары родился сын.

Счастливые родители поделились радостной новость у себя на страницах в Инстаграм, опубликовав первые фото своего первенца. На чувственных черно-белых снимках можно хорошо рассмотреть новорожденного.

"Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни" - написал у себя на странице новоиспеченный отец Никита Добрынин.

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"Сегодня наши сердца родились заново" - отметила счастливая мамочка Даша Квиткова.

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Отметим, что первенец пары появился на свет "по расписанию". Ранее, Квиткова сообщала, что ее срок родов по УЗИ - 13 июля.

Напомним, что о беременности Дарьи пара объявила в январе, во время отдыха на Мальдивах.