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"Наш малыш, наш богатырь": Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца

"Наш малыш, наш богатырь": Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца
13:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова, которая ранее сообщила, что у нее отошли воды, впервые стали родителями.

13 июля в 9:51 утра у пары родился сын. 

Счастливые родители поделились радостной новость у себя на страницах в Инстаграм, опубликовав первые фото своего первенца. На чувственных черно-белых снимках можно хорошо рассмотреть новорожденного.  

"Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни" - написал у себя на странице новоиспеченный отец Никита Добрынин.

 
 
 
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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

"Сегодня наши сердца родились заново" - отметила счастливая мамочка Даша Квиткова. 

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Отметим, что первенец пары появился на свет "по расписанию". Ранее, Квиткова сообщала, что ее срок родов по УЗИ - 13 июля.

Напомним, что о беременности Дарьи пара объявила в январе, во время отдыха на Мальдивах. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беременность, Роды, Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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