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"Попытка номер два": Даша Квиткова сообщила, что у нее отошли воды

"Попытка номер два": Даша Квиткова сообщила, что у нее отошли воды
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова вскоре впервые станут родителями - пара ждет появления на свет мальчика.

У Даши уже были ложные схватки, а 13 июля девушка сообщила у себя в Инстаграме, что у нее отошли воды и они с Никитой Добрыниным отправились в роддом. 

"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два" - написала Квиткова, отметив, что ребенок решил родиться срок в срок (дата родов девушки по УЗИ как раз 13-е число.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Напомним, что о беременности Дарьи стало известно в январе. Первенец пары должен появится уже в июле. Супруги перебрались в свой загородный дом под Киевом, который был приобретен в ноябре 2020 года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

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Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова, Беременнсть\.
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