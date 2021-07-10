Даша Квиткова пережила ложные схватки: "Мы на радости и в ожидании"

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова находятся в ожидании рождения своего первенца - у пары родится мальчик.

В пятницу, 9 июля, будущей звездной мамочке исполнилось 23 года, но свой день рождения девушка решила не отмечать, так как находится сейчас на последних днях беременности и сообщила своим фолловерам, что просто некомфортно себя чувствует.

Целый день Дарью мучали схватки, а ночью супруги отправились в роддом.

"Вчера ночью мы мчали в роддом, с чётким ощущением, что под утро будем уже с сыном... ложные схватки. возвращаемся домой в 2:00 ночи. продолжаем ждать", - написала Квиткова в Инстаграме 10 июля.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

Также о ложных схватках проинформировал своих подписчиков и муж Дарьи, украинский телеведущий Никита Добрынин.

View this post on Instagram A post shared by НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Напомним, что о беременности Дарьи стало известно в январе. Первенец пары должен появится уже в июле. Супруги перебрались в свой загородный дом под Киевом, который был приобретен в ноябре 2020 года, несмотря на жалобы звезд на долгий ремонт.