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"Сил нет": Никита Добрынин с женой перебрались в отель из-за недобросовестных ремонтников (фото, видео)

"Сил нет": Никита Добрынин с женой перебрались в отель из-за недобросовестных ремонтников (фото, видео)
17:06 Сегодня Телеграф

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга, блогер Даша Квиткова, сообщили, что им пришлось пока перебраться в отель, так как ремонт в их новом доме еще не закончен, а со съемной квартиры они забрали все вещи.

О своем разочаровании пара рассказала на страницах Инстаграма.

По словам девушки, которая совсем скоро впервые станет мамой, они должны были перебраться в новое жилье еще в начале июня. Наступил июль, и предполагается, что работы должны завершиться еще через месяц.

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Известно, что у будущих родителей полностью готова только спальня. Не готовы санузлы, кухня, прихожая, гардеробная.

"Потом мы будем дому радоваться, но сейчас просто от бессилия хочется рыдать. Ты тратишь огромные деньги на ремонт, а получаешь... Хочется уехать в роддом на три дня, а приехать и чтобы всего этого не было", - пожаловалась Квиткова у себя в сториз.

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Добрынин сообщил, что у них было два выхода: или нервный срыв, или новое место, где они бы смогли все переждать и успокоиться.

Напомним, что 4-этажный дом Никита и Дарья купили осенью прошлого года. Он расположен в 20 минутах от центра столицы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ремонт, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
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