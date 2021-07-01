Беременная Даша Квиткова поделилась своим самым большим страхом (видео)

Беременная супруга украинского теле- и радиоведущего Никиты Добрынина - Дарья Квиткова, которая ранее рассказала о подготовке к предстоящим родам, призналась, что ее пугает больше всего.

Блогер-миллионник поделилась со своими подписчиками, что она боится общественных женских туалетов.

"Как бы странно это не звучало, но у меня есть один большой страх - это страх общественных женских санузлов. Я не знаю почему, но, девочки, там почему-то все время такое творится, что аж страшно туда зайти. Каждый раз у меня просто паника", - рассказала Квиткова в сториз Инстаграма.

"У мужчин намного чище и от этого еще грустнее", - добавила блогер.

Напомним, что в январе прошлого года известный телеведущий Никита Добрынин сделал предложение Квитковой во время совместного отдыха на Бали. В мае влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, а в августе пара сыграла пышную свадьбу. Никита и Дарья были героями девятого сезона проекта "Холостяк".