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Четверг, 01.07.2021
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Беременная Даша Квиткова поделилась своим самым большим страхом (видео)

Беременная Даша Квиткова поделилась своим самым большим страхом (видео)
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дарьи Квитковой

Беременная супруга украинского теле- и радиоведущего Никиты Добрынина Дарья Квиткова, которая ранее рассказала о подготовке к предстоящим родам, призналась, что ее пугает больше всего.

Блогер-миллионник поделилась со своими подписчиками, что она боится общественных женских туалетов.

"Как бы странно это не звучало, но у меня есть один большой страх - это страх общественных женских санузлов. Я не знаю почему, но, девочки, там почему-то все время такое творится, что аж страшно туда зайти. Каждый раз у меня просто паника", - рассказала Квиткова в сториз Инстаграма.

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"У мужчин намного чище и от этого еще грустнее", - добавила блогер.

Напомним, что в январе прошлого года известный телеведущий Никита Добрынин сделал предложение Квитковой во время совместного отдыха на Бали. В мае влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, а в августе пара сыграла пышную свадьбу. Никита и Дарья были героями девятого сезона проекта "Холостяк".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Никита Добрынин, Даша Квиткова, Дарья Квиткова.
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