Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский ведущий Никита Добрынин решился второй раз жениться.

Свою любовь он нашел на романтическом проекте "Холостяк", поэтому после завершения шоу продолжил отношения с парикмахером и блогером Дарьей Квитковой. Сегодня, 17 января, пара объявила о помолвке.

Соответствующей информацией влюбленные поделились на инстаграм-странице. Признался Никита Добрынин девушке во время их отдыха на Бали. Пара уже около недели находится на курорте, публикуя эффектные фото. По словам бывшего участника "Холостяка", Дарья Цветочная ответила на его предложение согласием.

Она сказала: "Да", – подписал Никита Добрынин.

На видео, которое звезды опубликовали в Сети, видно, что Дарья Квиткова не ожидала признания от любимого. Она позировала на фоне экзотического пейзажа, когда Никита Добрынин попросил обернуться к нему и стал на одно колено. В первые секунды девушка растерялась, после чего ответила согласием и поцеловала шоумена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:20 PST

Как известно, Никита Добрынин и Дарья Квиткова познакомились в 2019 году во время съемок шоу "Холостяк". Тогда успешный телеведущий пришел на проект, чтобы найти настоящую любовь. Однако зрители не верили в то, что шоумен, который уже был в браке, будет иметь серьезные отношения с участницей. Но сам Никита Добрынин каждый раз убеждал: он готов второй раз пойти к алтарю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 17 Янв 2020 в 3:23 PST

Избранницей "Холостяка" стала мастерица причесок и блогерша Дария Квиткова. Интересно, что с ней телеведущий хотел распрощаться в первых эфирах шоу, однако друзья Никиты Добрынина убедили его дать красавице второй шанс. По словам Славы Каминской, девушка очень искренняя и легко адаптируется к публичной жизни ведущего.

Уже после завершения проекта Никита Добрынин продолжил встречаться с Дарьей Квитковой. Пара поселилась в столичной квартире телеведущего и после трансляции последнего выпуска "Холостяка" не скрывала свой роман. Теперь Никита и Дарья часто предстают перед камерами на светских мероприятиях и показывают свою частную жизнь в сети. Одним из общих увлечений являются путешествия, которые Квиткова и Добрынин активно освещают на инстаграм-странице. На этот раз пара выбрала экзотический остров Бали, где "Холостяк" таки решился признаться.

"Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И сейчас я так счастлив встретить тебя – невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтобы нас никто не увидел, как ездили в машине в черных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали: чем закончился проект "Холостяк"?.. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься. И это самый большой подарок для меня!"– рассказывал ранее Никита Добрынин.