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Среда, 15.01.2020
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А теперь на Бали: Никита Добрынин и Даша Квиткова продолжили отдых на море

А теперь на Бали: Никита Добрынин и Даша Квиткова продолжили отдых на море
08:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:После празднования Нового года в Карпатах телеведущий Никита Добрынин и Даша Квиткова решили отправиться на море.

Как известно, бывший участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и финалистка проекта Даша Квиткова являются активными блогерами. Поэтому в сети они описывают свои путешествия.

Поездка на Бали не стала исключением, поэтому поклонники звездной пары могут наблюдать, как развиваются отношения влюбленных и какие экзотические локации они посещают.

Согласно сообщениям, Никита Добрынин и Даша Квиткова не задерживаются долго на одном месте и хотят увидеть все райские уголки этой тропической местности. Каждый кадр завораживает красотой: невероятные водопады, море, леса, природа, от которой невозможно отвести взгляд.

Именно на Бали Даша научилась серфингу и поделилась своими эмоциями с подписчиками в инстаграме. И, не смотря на то, что после первого раза на ее теле остались раны и синяки, блогер хочет вернуться к этому делу.

Почему мне никто не рассказал раньше, что это так прекрасно? Я впервые занялась серфингом, и перед тем, как войти в воду, вообще не понимала, что я здесь делаю и для чего это мне нужно, честное слово. Но как только я попробовала, почувствовала такой адреналин. Ни одна волна, которая накрыла меня позже, не смогла вытащить меня на берег и остановить, – рассказывает Даша Квиткова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Почему никто не рассказывал мне раньше, что это так круто? Я впервые занялась сёрфингом, и до захода в воду вообще не понимала, что я тут делаю и зачем оно мне сдалась, честное слово. Но как только я попробовала, я почувствовала такой адреналин. Ни одна волна, накрывшая меня после, не смогла вытащить меня на берег и остановить. Я содрала себе все ноги, живот и локти, хожу вся в ранках, но мне сто процентов хочется вернуться и попробовать снова встать на доску. Каким видом спорта вы бы хотели заняться?

Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Никита Добрынин также не теряет времени на острове и пока его любимая осваивает серфинг, борется со своими страхами. Телеведущий опубликовал видео, на котором видно, как он катается на качелях.

Когда-то, еще в детстве, я очень боялся высоты. Просто выходишь на крышу пятого этажа, а тебе кажется, что ты на верхушке Бурдж-Халифа. И только со временем я понял, что лучший способ побороть свой страх – взглянуть ему в глаза. Вот катаюсь сейчас над рисовыми полями и смеюсь над своими старыми фобиями, – написал Никита Добрынин.

Однако самым пикантным роликом поделилась Даша Квиткова, которая собрала горячие кадры с отдыха на Бали. Ролик блогер опубликовала для того, чтобы каждый поклонник смог почувствовать то, что она с Никитой Добрыниным переживает на острове.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Просто прочувствуйте наш день на острове Бали. Он начался в 4:00 утра, еще около полу часа мы пытались прийти в себя. В 04:45 мы уже сидели в машине, чтобы успеть к рассвету на рисовые террасы занесённые в Юнеско. В 9:00 утра был завтрак. Кофе, который я не могу пить и банановые панкейки с потрясающим видом В 9:30 мы снова были в дороге, на этот раз к храму, который когда-то, до засухи, стоял полностью в воде. По дороге остановились у расколотых ворот. Людей вообще не было и мы не могли не воспользоваться этим шансом. На десерт мы поехали к водопадам. Сразу к трем. Это невероятная сила и красота. Долго спускались и тряслись ноги от напряжения, но оно того стоило. Спасибо за эти эмоции @kozyrev_pro @kozyreva_pro

Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

"Двое против всех": Никита Добрынин и Даша Квиткова порадовали фанов трогательными снимками (Фото)

По словам девушки, чтобы снять достаточно откровенные сцены в нескольких локациях, ей пришлось встать в 4 часа утра. Пара встретила восход солнца на рисовых полях, побывала на водопаде и завершила съемку романтической фотосессии в купальниках. В ролике также есть момент, где Никита Добрынин и Даша Квиткова стоят на фоне водопада полностью обнажены и прикрываются лишь крупными листьями тропических деревьев.

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Все по теме:

Отдых, Холостяк, Телеведущий, Ведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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