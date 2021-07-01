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Финалистка "Холостяка" вошла в топ UKRAINIAN WOMEN: "Мне до сих пор не верится" (фото, видео)

Финалистка "Холостяка" вошла в топ UKRAINIAN WOMEN: "Мне до сих пор не верится" (фото, видео)
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Бельченко

Финалистка 11 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк", Юлия Бельченко, которую на проекте прозвали "Зайкой", поделилась хорошей новостью - она вошла в ТОП-100 Ukrainian Women по версии журнала TOP.UA MAGAZINE.

Об этом Юлия сообщила на своей странице в Инстаграме.

"Даже не могу передать своих чувств. Мне до сих пор не верится. Я посвящаю эту победу всем, кто верил в меня и поддерживал. Спасибо вам, вы даете мне силы двигаться к успеху. Всех люблю и целую", - написала Бельченко в новом посте, к которому прикрепила фото и видео с мероприятия, где ведущим был экс-участник первого сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной - Андрей Рыбак.

Среди женщин, ставших медийными представительницами проекта TOP-100 Ukrainian Women, оказались телеведущая Соломия Витвицкая, певица Оля Цибульская, блогеры Люда из Голливуда, Валерия Юрченко, фэшн-инфлюенсер Татьяна Кодзаева.

Видео с заветной статуэткой киевлянка поделилась также в сториз.

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Подписчики Юлии обрадовались успехам своей любимицы и пожелали ей не останавливаться на достигнутом.

Напомним, что финал проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако стал шокирующим для большинства зрительниц. Дело в том, что изначально победу в проекте приписывали Бельченко, но героем 11 сезона был сделан выбор в пользу бывшей жены экс-главы Офиса президента Анны Богдан.

Отметим, что пара до сих пор живет вместе, активно путешествует и делится с фолловерами романтическими фото.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 345

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Юлия Бельченко, UKRAINIAN WOMEN.
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