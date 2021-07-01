"Нюансов много": Alyona Alyona решилась на переезд к своему бойфренду

Рэперша Alyona Alyona, наст. имя Алена Савраненко, в день святого Валентина сообщила своим поклонникам, что нашла свою любовь. Своего бойфренда артистка не показывает своего возлюбленного, но иногда рассказывает о нем.

На своей странице в Инстаграм звезда украинского рэпа создала новый косплей, "жертвой" которого стал Джастин Бибер и молодой человек Савраненко. Рэперша на фото засветила ноги своего мужчины, ногти которого были покрашены в зеленый цвет, и рассказала, что в ее жизни наступил новый этап - девушка переезжает в своему бойфренду.

В публикации Алена поделилась своими переживаниями по этому поводу, ведь раньше она была на своей территории, а сейчас нет.

"Получается, что нюансов много: он хочет собачку, а я люблю котов. Меня вечно нет дома, а он работает дома. Он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками", - уточняет Савраненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская группа Океан Эльзы совместно с alyona alyona выпустили песню, которую посвятили детям.