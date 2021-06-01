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"До мурашек": Океан Эльзы и alyona alyona посвятили песню детям, пострадавших в результате войны (видео)

"До мурашек": Океан Эльзы и alyona alyona посвятили песню детям, пострадавших в результате войны (видео)
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф

1 июня, в День защиты детей, украинская группа Океан Эльзы и популярная рэперша  alyona alyona (Алена Савраненко) выпустили совместную композицию "Країна дітей", которую посвятили детям, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. 

В основу песни вошли стихи украинского поэта Сергея Жадана, которые разбавила своим рэпом Алена. 

"Среди моих подписчиков очень много детей из разных регионов страны, в частности тех, которые вынуждены были покинуть восточную Украину. Для меня большая честь сказать несколько слов о них, выразить им свою поддержку и слова благодарности именно в той манере, в которой я это умею делать лучше всего - посвятить трек " - прокомментировала премьеру Алена Сараненко.

Видео к песне было снято в начале мая 2021 года в Лисичанске на востоке Украины. Главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающие там.

Стоит отметить, что одновременно вышло две версии песни: оригинальная от ОЭ и стилистически другая от alyona alyona.

Океан Ельзи - Країна дітей feat. alyona alyona (Океан Ельзи version)

 

Країна дітей (feat. alyona alyona) (alyona alyona Version)

 

Сеть приняла композицию очень трепетно. Многие отметили, что это один из лучших хитов группы. 

Не забудьте поздравить своих родных и близких с Днем защиты детей. Для этого "Телеграф" составил для вас подборку красивых открыток и картинок с поздравлениями. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

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Музыка, Океан Эльзы, Песня, Океан Ельзи, Трек, Alyona Alyona.
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