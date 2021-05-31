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С Днем защиты детей! Красивые открытки и картинки с праздником 1 июня

С Днем защиты детей! Красивые открытки и картинки с праздником 1 июня
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф

Каждый год, в первый день лета 1 июня во многих странах отмечается Международный день защиты детей. 

День защиты детей - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1949 году на специальной сессии Международной демократической федерации женщин. А 1 июня 1950 года было проведено первое празднование. 

Стоит отметить, что у праздника есть собственный флаг. На зеленом фоне, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красного, желтого, синего, белого и черного цвета, которые символизируют разнообразие и терпимость. 

Этот праздник был учрежден, чтобы обратить внимание общественности на проблемы молодежи и детей и напомнить о необходимости защищать права ребенка.

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Международным днем защиты детей:

Также, "Телеграф" составил подборку красивых и ярких поздравлений с наступающим летом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравление, Картинки, Открытки, Международный день защиты детей.
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