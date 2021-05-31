С Днем защиты детей! Красивые открытки и картинки с праздником 1 июня

Каждый год, в первый день лета 1 июня во многих странах отмечается Международный день защиты детей.

День защиты детей - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1949 году на специальной сессии Международной демократической федерации женщин. А 1 июня 1950 года было проведено первое празднование.

Стоит отметить, что у праздника есть собственный флаг. На зеленом фоне, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красного, желтого, синего, белого и черного цвета, которые символизируют разнообразие и терпимость.

Этот праздник был учрежден, чтобы обратить внимание общественности на проблемы молодежи и детей и напомнить о необходимости защищать права ребенка.

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Международным днем защиты детей:

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