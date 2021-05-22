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"Это пздц": сеть возмущена выбором "Холостяка" Михаила Заливако

"Это пздц": сеть возмущена выбором "Холостяка" Михаила Заливако
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram

21 мая состоялся долгожданный финал 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором участницы боролись за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании, 31-летнего Михаила Заливако. 

Михаил с двумя финалистками - Анной Богдан и Юлей Бельченко отправились в Дубай, где холостяк и сделал свой выбор. Избранницей Михаила стала Анна Богдан.

На своей странице в Инстаграм Юлия Зайка, которая ранее призналась в любви Михаилу, прокомментировала результаты "Холостяка". Девушка призналась, что чувствует себя разбитой. 

"Ощущения такие будто моё сердце лопнуло как воздушный шар, в который воткнули кинжал. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?" - написала Юлия. 

В комментариях ее подписчики начали поддерживать свою фаворитку. Одним из первых был ведущий шоу Григорий Решетник, который уверил девушку, что та еще встретит свою судьбу. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Юля Бельченко поделилась рецептами тех блюд, которые ее мама приготовила в день знакомства с Михаилом Заливако.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 314

Все по теме:

Холостяк, Михаил Заливако, Холостяк 2021, Анна Богдан, Юлия Бельченко, Юлия Зайка.
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