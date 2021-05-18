Юля "Зайка" перед финалом "Холостяка" покорила поклонников маминым рецептом

В пятницу, 14 мая, состоялся наверняка один из самых насыщенных и эмоциональных выпусков популярного реалити-шоу "Холостяк-11". Главный герой проекта Михаил Заливако принял решение вернуть в шоу уже выбывшую участницу - Юлию Бельченко, которую нарекли Зайкой.

Девушка решила "прыгнуть в последний вагон" и пришла к холостяку с признанием в любви. Юлия, как и все познакомилась с мамой Михаила, и привела его на встречу к своей маме.

На своей странице в Инстаграме Зайка решила поделиться со своими подписчиками рецептами тех блюд, которые ее мама приготовила для встречи с Мишей.

"Моя мама очень вкусно готовит! Делюсь с вами рецептами этих кулинарных шедевров" - подписала свой пост Юля.

В комментариях подписчики поблагодарили девушку за рецепты, и отметили, что ее мама очень добрая, приятная и открытая женщина.

Ранее, "Телеграф" писал, что возвращение Юлии Бельченко приятно удивило фанатов. Зрители видят победительницей только ее.