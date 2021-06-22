"Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов": Квиткова рассказала о подготовке к родам

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова находятся в ожидании сына на 37 неделе беременности девушки. Напомним, что о беременности победительницы реалити стало известно в январе. Сынишка должен появится уже в июле. Сейчас пара постепенно перебирается в свой загородный дом под Киевом, который был приобретен в ноябре 2020 года.

"Договариваемся с ним (сыном - ред.), чтобы встреча состоялась после переезда в дом. У нас почти все готово. Там уже собрана мебель, лежит везде плитка, постелен паркет, готова лестница и вкручены все светильники", - написала Квиткова в своем новом посте в Инстаграме.

Девушка немного переживает насчет переезда, но успокаивает себя тем, что выбирает разные штуки для дома. Дарья признается, что на таком сроке беременности организм подкидывает ей неприятные сюрпризы: "Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в попу и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу".

Супруга телеведущего отметила, что совсем не боится дня Х. "Мою голову. Сохраняю спокойствие. Рожаю здорового ребенка", - таким планом Дарья поделилась со своим психологом.

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Напомним, что в январе прошлого года украинский телеведущий Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой во время отдыха на Бали. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышную свадьбу устроили 12 августа.