Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

"Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов": Квиткова рассказала о подготовке к родам

"Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов": Квиткова рассказала о подготовке к родам
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daria Kvitkova

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова находятся в ожидании сына на 37 неделе беременности девушки. Напомним, что о беременности победительницы реалити стало известно в январе. Сынишка должен появится уже в июле. Сейчас пара постепенно перебирается в свой загородный дом под Киевом, который был приобретен в ноябре 2020 года.

"Договариваемся с ним (сыном - ред.), чтобы встреча состоялась после переезда в дом. У нас почти все готово. Там уже собрана мебель, лежит везде плитка, постелен паркет, готова лестница и вкручены все светильники", - написала Квиткова в своем новом посте в Инстаграме.

Девушка немного переживает насчет переезда, но успокаивает себя тем, что выбирает разные штуки для дома. Дарья признается, что на таком сроке беременности организм подкидывает ей неприятные сюрпризы: "Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в попу и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу".

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки растрогал фото с подросшей дочерью: "Смотрим на небо вместе"

Супруга телеведущего отметила, что совсем не боится дня Х. "Мою голову. Сохраняю спокойствие. Рожаю здорового ребенка", - таким планом Дарья поделилась со своим психологом.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

Напомним, что в январе прошлого года украинский телеведущий Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой во время отдыха на Бали. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышную свадьбу устроили 12 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

Все по теме:

Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
02 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
В свержении Януковича и аннексии Крыма виноваты... США: Путин отличился провокационной статьей ко Дню скорби и памяти
В свержении Януковича и аннексии Крыма виноваты... США: Путин отличился провокационной статьей ко Дню скорби и памяти
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь