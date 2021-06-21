"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки растрогал фото с подросшей дочерью: "Смотрим на небо вместе"

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями.
На официальной странице в Инстаграме "танцующий миллионер" разместил свежее фото с дочкой Блу Иерусалимой ко Дню отца, который отмечался во всем мире 20 июня.
"Смотрим на небо вместе с тобой, Единственное, что я хочу, то же небо, которое послало тебя к твоей маме и мне, небо, которое я благодарю каждый день, то же небо, которое я хочу подарить тебе. Эта жизнь, то же самое небо, откуда однажды, молю Бога, очень далеко, я буду смотреть на тебя, защищая тебя со всей моей любовью. Ты сошла с этого неба, моя светящаяся звезда, осветившая мой путь, мой благословенный Ангел, который показал мне другую сторону жизни", - написал Джанлука в посте.
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Мужчина часто делится фото и видео своей маленькой принцессы, что умиляет его более 20 миллионов фолловеров в соцсети.
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Напомним, что 27 октября Вакки поделился с поклонниками радостной новостью, - его возлюбленная, модель Шэрон Фонсека, родила ему девочку. Малышку назвали Блу Иерусалима Вакки.