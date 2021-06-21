"Не хватает слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь": Джей Ло показала своего отца (фото)

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которую после расставания с бейсболистом Алексом Родригесом часто видят в компании бывшего Бена Аффлека, поделилась семейными фото со своим отцом Дэвидом Лопес, отметив таким образом праздник День отца 20 июня.

"Папа, не хватает слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь... Я люблю тебя всегда... всеми способами! #HappyFathersDay - всем чудесным папочкам, которые каждый день приходят к своим малышам!!", - написала 51-летняя знаменитость в новом посте.

Дэвид Лопес работал страховым агентом, а затем устроился программистом в компанию Guardance Instanc. Мама звезды, Гваделупа Родригес, была домохозяйкой. У Джен есть две сестры: старшая - Лесли, младшая - Линда, журналистка.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, кто придумал ей псевдоним "Джей Ло".