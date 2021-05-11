Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Совпадение или планомерный удар? Чем закончится атака Зеленского на Медведчука
Совпадение или планомерный удар? Чем закончится атака Зеленского на Медведчука
Зеленский против олигархов: чем грозит Украине удар по крупным бизнесменам
Зеленский против олигархов: чем грозит Украине удар по крупным бизнесменам
"Медведчука нет дома": контрразведка СБУ рвется в дом нардепа, который заблокировала охрана - фото с места событий
"Медведчука нет дома": контрразведка СБУ рвется в дом нардепа, который заблокировала охрана - фото с места событий
Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта
Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта

"У них сильная связь": Дженнифер Лопес сблизилась с Беном Аффлеком

"У них сильная связь": Дженнифер Лопес сблизилась с Беном Аффлеком
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В марте 2021 года стало известно, что певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес отменили свою свадьбу, спустя 2 года после помолвки и четырех лет отношений. Пара решила остаться друзьями. 

А на майские выходные Джей Ло заметили в компании бывшего возлюбленного актера Бена Аффлека. Пара провела выходные на горнолыжном курорте в Монтане. Папарацци поймали певицу и актера в аэропорту и в черном внедорожнике, за рулем которого был Бен.

Фото опубликовало издание Daily Mail.

"У них сильная связь. Все было быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива" - сообщают инсайдеры. 

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в 2002 году и объявили о своей помолвке в ноябре того же года. А в сентябре 2003 года, за несколько дней до бракосочетания, они отменили свадьбу. Спустя несколько месяцев пара окончательно рассталась в январе 2004 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи о том, что актер Мэтт Дэймон разводится со своей женой Лучианой Баррозо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 208

Все по теме:

Отношения, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Расстрел школьников в Казани: что известно о нападавших
03 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
04 Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
05 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Охрану Зеленского усилили снайперами: новый кортеж президента попал на видео
Охрану Зеленского усилили снайперами: новый кортеж президента попал на видео
Жертв могло быть больше: опубликована полная хронология расстрела в школе Казани
Жертв могло быть больше: опубликована полная хронология расстрела в школе Казани
Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела
Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела
8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)
8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь