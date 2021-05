"У них сильная связь": Дженнифер Лопес сблизилась с Беном Аффлеком

В марте 2021 года стало известно, что певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес отменили свою свадьбу, спустя 2 года после помолвки и четырех лет отношений. Пара решила остаться друзьями.

А на майские выходные Джей Ло заметили в компании бывшего возлюбленного актера Бена Аффлека. Пара провела выходные на горнолыжном курорте в Монтане. Папарацци поймали певицу и актера в аэропорту и в черном внедорожнике, за рулем которого был Бен.

Фото опубликовало издание Daily Mail.

EXCLUSIVE PICTURES: Ben Affleck pictured behind the wheel as he drives Jennifer Lopez around in Montana for romantic getaway https://t.co/JjM9qaJrFi pic.twitter.com/7lgqC1aEAD

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 10, 2021