Очередной развод? В сети появились слухи, что Мэтт Дэймон расстался с женой

Американский актер Мэтт Дэймон и его супруга Лучиана Баррозо уже 16 лет вместе. Пара воспитывает дочь Баррозо от предыдущего брака, и троих общих детей. Их брак считают одним из самых крепких в Голливуде.

Несмотря на красивую и счастливую "картинку", которую видят окружающие, в сети появился слух, что этот брак "трещит по швам". Мэтта Дэймона заметили без обручального кольца на пальце.

Плюс ко всему, Лучиана выставила на продажу их дом в Пасифик Палисейдс, что только подогревает эти сплетни.

В общем, первые новости о том, что у пары начались проблемы в отношениях появились еще в середине 2020 года. Увы, но Мэтт и Лучиана стали частью неутешительной статистики, и "присоединились" к тем парам, которые не справились с карантином.

Ранее, "Телеграф" писал, что бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда разводятся, после 27 лет совместной жизни.