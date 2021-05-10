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Очередной развод? В сети появились слухи, что Мэтт Дэймон расстался с женой

Очередной развод? В сети появились слухи, что Мэтт Дэймон расстался с женой
Обновлено 22:56 Пн, 10 Май 2021 Телеграф

Американский актер Мэтт Дэймон и его супруга Лучиана Баррозо уже 16 лет вместе. Пара воспитывает дочь Баррозо от предыдущего брака, и троих общих детей. Их брак считают одним из самых крепких в Голливуде.  

Несмотря на красивую и счастливую "картинку", которую видят окружающие, в сети появился слух, что этот брак "трещит по швам". Мэтта Дэймона заметили без обручального кольца на пальце. 

Плюс ко всему, Лучиана выставила на продажу их дом в  Пасифик Палисейдс, что только подогревает эти сплетни. 

В общем, первые новости о том, что у пары начались проблемы в отношениях появились еще в середине 2020 года. Увы, но Мэтт и Лучиана стали частью неутешительной статистики, и "присоединились" к тем парам, которые не справились с карантином. 

Ранее, "Телеграф" писал, что бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда разводятся, после 27 лет совместной жизни.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Развод, Актер, Мэтт Деймон, Лучиана Баррозо.
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