Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой: назван инициатор расставания

Известный американский капиталист, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс разводится со своей супругой Мелиндой Френч Гейтс. Об этом они заявили в Twitter в понедельник, 3 мая.

Тем не менее, экс-супруги продолжат совместную работу по благотворительности, направленной на образование, гендерное равенство и здравоохранение, сообщает cnbc.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - озвучили супруги.

За время, что пара провела в браке (27 лет), у них родилось трое детей.

По данным журнала People, инициатором развода стала именно Мелинда. В заявлении в суд она назвала брак "безвозвратно разрушенным". При этом Мелинда не будет требовать от Билла выплаты алиментов.

Напомним, Билл Гейтс обратился к правительству с просьбой добавить финансирования Национальному институту здравоохранения США и отметил, что для страны очень важны инновации