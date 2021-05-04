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Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой: назван инициатор расставания

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой: назван инициатор расставания
07:42 Сегодня Телеграф

Известный американский капиталист, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс разводится со своей супругой Мелиндой Френч Гейтс. Об этом они заявили в Twitter в понедельник, 3 мая.

Тем не менее, экс-супруги продолжат совместную работу по благотворительности, направленной на образование, гендерное равенство и здравоохранение, сообщает cnbc.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - озвучили супруги.

За время, что пара провела в браке (27 лет), у них родилось трое детей.

По данным журнала People, инициатором развода стала именно Мелинда. В заявлении в суд она назвала брак "безвозвратно разрушенным". При этом Мелинда не будет требовать от Билла выплаты алиментов. 

Напомним, Билл Гейтс обратился к правительству с просьбой добавить финансирования Национальному институту здравоохранения США и отметил, что для страны очень важны инновации

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 303

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Билл Гейтс, Развод, Супруга.
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